وفاة أول رياضى بفيروس "كورونا"

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قال الاتحاد الجزائري لرياضة الجيدو، إن مصارعا سابقا توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح الاتحاد في بيان نشرته الإذاعة الرسمية، أن عثمان تيجاني توفي إثر معاناته من فيروس كورونا.

وتابع الاتحاد: "أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو رشيد لعراس، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وجميع العائلة الرياضية بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة المرحوم ".

وكان عثمان تيجاني، البالغ من العمر(47 عاما)، قد خضع إلى الحجر الصحي بعد تأكد إصابته بكورونا قبل أيام.

وينحدر المصارع السابق، من مدينة البرواقية بولاية المدية، حيث كان يعمل في مجال المقاولات.

وتيجاني تاسع حالة وفاة في الجزائر بسبب فيروس كورونا الذي أصاب أيضا 67 آخرين في البلاد.


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