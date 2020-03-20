» بالصور.. مشاهد صادمة لمصابي كورونا من مستشفى بإيطاليا

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كورونا ايطاليا

مصابي كورونا

مشاهد مرعبة

مستشفى إيطاليا

وثقت صور التقطها شاهد عيان، مشاهد مرعبة من مستشفى مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا، حيث ينتشر مرضى كورونا في كل زاوية، بعد تفشي العدوى في المدينة التي أصبحت الأكثر تضررا في البلاد من جراء الفيروس.

ورصدت شبكة "سكاي نيوز" الأوضاع في مستشفى "Papa Giovanni XXII "، في بيرغامو الواقعة بإقليم لومبرديا.

ورغم أن هذا المستشفى يعتبر واحدا من أكثر المستشفيات تقدما في أوروبا إلا أنه ينهار أو يكاد، أمام التزايد الضخم في أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد.

وظهرت في الصور طواقم طبية في المستشفى، وهي تدفع الأسرة المتحركة وعليها مصابون بالفيروس من نساء ورجال، وقد زودت الأسرة بأجهزة التنفس الاصطناعي، مما يشير إلى أن هؤلاء مصابون بالالتهاب الرئوي، أبرز أعراض الفيروس القاتل.

شاهد الصور..







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