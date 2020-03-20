الأردن يفرض حظر التجوال وهذه عقوبة المخالفين

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أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الجمعة، فرض حظر التجول في كافة أنحاء الأردن في إطار محاصرة فيروس كورونا، مؤكدا أن فرض حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح الغد السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الإعلام قوله، إن عقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس لمدة سنة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أقر الثلاثاء، قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار الفيروس، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وأصدر مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.


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