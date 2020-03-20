  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: عليكم بالثقة في قدرة الله على رفع البلاء

الجيش الأمريكي

حجز 2600 جندي أمريكي في الحجر الصحي بسبب كورونا

رئيس الحكومة

الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في شوارع مصر

علم الأردن

الأردن يفرض حظر التجوال وهذه عقوبة المخالفين

البريطانية "تارا جين لانجستون"

فيديو صادم لمصابة بفيروس «كورونا»: لا تتهاونوا

السعودية

إجراءات سعودية عاجلة و120 مليار لمواجهة كورونا

غلق قاعة أفراح

بالصور.. تشميع مطاعم وغلق قاعات مخالفة لقرار الحكومة

نادي الزمالك

«كورونا» يدفع رئيس الزمالك لهذا القرار العاجل

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

ارشيف

حقيقة وفاة زوج الملكة «إليزابيث»

فيديو صادم لمصابة بفيروس «كورونا»: لا تتهاونوا

آخر الأخبار

البريطانية "تارا جين لانجستون"
البريطانية "تارا جين لانجستون"
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رقم صادم عن إصابات "كورونا" في ألمانيا تعلنه "ميركل"

#

فيديو يكشف معرفة سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا

#

تركيا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

#

مرجع شيعي: ”كورونا“ لا يصيب المؤمنين المخلصين

أصاب مقطع فيديو شاركته البريطانية "تارا جين لانجستون" أصدقاءها، وهي ترقد داخل الرعاية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشاهديه بالصدمة، تأثرًا بحالتها الصحية السيئة، وتحذيراتها المتكررة بضرورة توخي الحذر وعدم الاستهانة بالفيروس المميت.

وترقد "تارا" (39 عامًا) داخل وحدة العناية المركزة في مستشفى "هيلينجدون" في غرب لندن منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما أثبتت الاختبارات أنها مصابة بفيروس ( COVID-19 ) يوم الأحد.

وظهرت الأم لطفلين في مقطع الفيديو الذي شاركته مع زملائها في العمل وهي تكافح بصعوبة من أجل التنفس، بسبب نقص الأكسجين، وتصف فيه التجربة المروعة التي تمر بها بعد علاجها من الالتهاب الرئوي.

وقالت: "أنا في وحدة العناية المركزة ولا أستطيع التنفس بدون هذا (جهاز التنفس الصناعي)"، وأشارت إلى أنه خضعت لتركيب قسطرة في البول، وتم وضع "كانيولا" في يديها الاثنين.

مع ذلك، وصفت حالتها بأنها "أفضل بعشر مرات مما كنت عليه من قبل"، إذ تقول إنها فقدت الإحساس بالوقت والأيام.

ونصحت المدخنين بالإقلاع عن هذه العادة المضرة بالصحة، قائلة: "أنت بحاجة إلى رئتيك، من فضلك، عدم الاستهانة، وتوخي الحذر، حتى لا يكون مكانك هنا".

وأضاف: "جسدي يحارب هذا (الفيروس)، لذا مرة أخرى لا تغامر".

وكانت "تارا" بدأت تشعر بالإعياء لأول مرة منذ 11 يومًا، بعد عطلة في "كراكوف" ببولندا مع زوجها وابنتيهما، تم تشخيص حالتها لأول مرة على أنها إصابة في الصدر، وأعطيت مضادات حيوية، قبل أن تم نقلها إلى المستشفى بعد تدهور صحتها الأسبوع الماضي.

وقال زوجها ريتشارد البالغ من العمر 34 عامًا، إن أول أعراض الإصابة كانت طعنات مؤلمة في ظهرها ورئتيها، ما جعلها تتنفس بصعوبة.

وبعد أيام، بدأت ترتجف، على الرغم من تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين، وفق زوجها.

ولم تخضع "تارا" في المرة الأولى التي ذهبوا فيها إلى المستشفى لفحص "كورونا" لأنها كانت قادمة من بلد غير مصنف "عالي المخاطر".

وقال ريتشارد لموقع صحيفة "ديلي ميل": "تم دفعها مباشرة إلى العناية المركزة، وفي لحظة ما اعتقدنا أنها قد تحتاج إلى التخدير، وتخضع لجهاز التنفس الصناعي، ولكن لحسن الحظ كانت قوية بما يكفي حتى لا يحدث ذلك".

وأضاف: "لكنها كانت لا تزال سيئة للغاية. أرادت أن توضح للآخرين أن المسنين ليسوا فقط المعرضين لخطر الإصابة بهذا الفيروس ولهذا السبب صورت الفيديو".

وأشار إلى أن زوجته "تذهب في كثير من الأحيان إلى صالة الألعاب الرياضية وليس لديها ظروف صحية كامنة"، لافتًا إلى أنه غير متأكد ما إذا كانت التقطت المرض أثناء إجازتها، أو من مكان عام، مثل صالة الألعاب الرياضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا
» ترامب ينفي توصل بلاده لعلاج يقضي على كورونا
» بالصور.. مشاهد صادمة لمصابي كورونا من مستشفى بإيطاليا
» التظلمات تكشف سبب تخفيض عقوبة كهربا وعاشور
» تخلصي من الهالات السوداء بهذه الطريقة البسيطة
» جوهرة تتحدى كورونا بوصلة رقص: مش خايفة
» كيف تحمين أطفالك من"كورونا"
» «المقاصة» يعود للتدريبات الجماعية غدًا
» قرار هام من رئيس فرنسا بشأن مصابي كورونا
» توجيهات هامة للعائدين من العمرة لمواجهة كورونا
» الصحة الفلسطينية تزف خبرا سار بشأن "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة