صور.. لاعب كمال الأجسام يتزوج من «دمية جنسية»

20 مارس 2020 - 05:50 م

حدد لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، يوري تولوشكو، موعد زواجه من الروبوت الجنسي "مارجو" في غضون أيام.

ويبدي "تولوشكو"، استعدادًا خاصًا لحفل الزفاف، وقام بالحجز لـ "مارجو" لإجراء جراحة تجميل استعدادًا لزفافهما.

وكان "تولوشكو" أعلن في نهاية العام الماضي أنه يخطط للزواج من صديقته الدمية الجنسية، بعد "المواعدة" معها عام، وهو الآن يستعد للارتباط بها في غضون أيام.





وقال: "في 27 مارس سنصبح زوجين". وهذا التاريخ له أهمية لـ "تولوشكو" بسبب شغفه للتمثيل، مضيفًا: "كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن يتم الاحتفال في ذلك التاريخ في يوم المسرح العالمي، وقد دعمتني في ذلك".





وبعد أن يتزوجا رسميًا، يأمل في شراء منزل للعيش مع زوجته. وهو يبحث عن منزل في مدينة "ألماتي" أو "نور سلطان" الكازاخستانية.

ويشترط للزواج في كازاخستان أن يكون الزوجان عمرهما أكثر من 18 عامًا.





وعلى الرغم من أن متحمس لهذه الزيجة لغريبة، إلا أن البعض غير مقتنع بها، وقد واجه في السابق، انتقادات بسبب هذه العلاقة.

وقال "تولوشكو": "كثيرا ما أقرأ التعليقات التي تقول بأن مارجو لا يمكن أن تكون قادرة على أن تقوم بدور المرأة العادية.. لم لا؟ نحن نتحدث عن ألوان وعواطف مختلفة تمامًا"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعلى ما يبدو، فإن الانتقادات جعلت الدمية الجنسية تعاني من انعدام الأمن، وبسبب مخاوف واضحة حول مظهرها، قرر زوجها المستقبلي أن يجري لها جراحة تجميلية.





وأوضح: "عندما قدمت صورتها للعالم، كان هناك الكثير من الانتقادات، لذلك قررنا إجراء جراحة تجميل. لقد تغيرت كثيرًا".

واستدرك: "في البداية، كان من الصعب قبولها لكني اعتدت على ذلك لاحقًا. لقد ذهبت إلى عيادة حقيقية وأطباء حقيقيين".