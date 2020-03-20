الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في شوارع مصر

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حظر التجوال

فيروس كورونا

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 قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، إنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

ونفى المركز في بيان له بعنوان "توضيح الحقائق"، الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر بسبب فيروس كورونا، والمخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة، وكذلك لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى في الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية، موضحاً أنه لم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع مستقر تماماً بكافة الأسواق بمختلف المحافظات.


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