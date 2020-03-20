صور.. فعل فاضح في الطريق العام ينتهي بالسرقة

20 مارس 2020 - 07:12 م

أظهر مقطع فيديو واقعة سرقة غريبة من نوعها، ضحيتها شاب شوهد يمارس الجنس الفموي في أحد شوارع الأرجنتين.

وقع الحادث الذي التقطته كاميرات المراقبة خلف سيارة في شارع مهجور بمدينة "لابلاتا" شرقي الأرجنتين، عندما كان شاب ينخرط في الممارسة الجنسية مع فتاة، قبل أن يقترب منه شاب طويل ويبدأ في الإمساك بجيوبه، بمساعدة المرأة، بينما يحاول الشاب رفع بنطاله والابتعاد عنها.





ويظهر المقطع، السارق وهو يقوم بركل الشاب في ساقيه ويدفعه إلى الأرض، وبينما يسقط، يبدو أن الفتاة التي كانت تمارس معه الجنس الفموي، قامت بسرقة الهاتف من جيبه وسارت إلى الهروب من المكان، وفق ما أظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأخذ الشاب يصرخ في مهاجمه، الذي لم يستطع مقاومته، ورفع نظارته التي سقطت على الأرض وغادر المكان، بعد أن تمكن الشاب والفتاة من سرقة محفظته وهاتفه.





وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مقطع الفيديو شاركه أحد السكان المحليين الذي سئم من رؤية حوادث مماثلة في الحي.

وقال الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، إنه طلب من السلطات أن تتدخل لوقف ممارسة الدعارة والمخدرات في المنطقة، لأن السكان يشعرون "بعدم الأمان". لكن من غير الواضح ما إذا كانت السلطات تحقق في القضية.



