شيخ الأزهر: عليكم بالثقة في قدرة الله على رفع البلاء

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دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المسلمين حول العالم إلى التأمل في معجزة الإسراء والمعراج، واستخلاص الدروس والعبر منها، في تلك الأزمة التي تمر بها الإنسانية، والثقة في قدرة المولى -عز وجل- على رفع الوباء ومساعدة البشرية على النجاة في هذه الأوقات العصيبة.

وتوجه الطيب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وحث، المسلمين في العالم كله على استلهام ما في هذه المناسبة من معانٍ إنسانية عظيمة ترتقي بها الأمة وتنجو.

وشدد على ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تعليمات المؤسسات الصحية في مواجهة تلك الأزمة.

ودعا المولى عز وجل أن تمر أزمة "فيروس كورونا" بسلام على أهل الأرض أجمعين، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية والعالم كله من هذا الوباء، وأن يُعجِّل بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام كل شبر من وطننا الحبيب، وأن يحفظ أهلنا من كل مكروهٍ وسوء.


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