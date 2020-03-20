» "كورونا" يبعد "إيفانكا" عن عملها

20 مارس 2020 - 08:23 م

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عودة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب، للعمل اليوم الجمعة في البيت الأبيض.



جاء هذا بعد أن أجرت فحصا أظهر نتيجة سلبية لفيروس كورونا.





وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان إنه "خلال الأسبوع الماضي، اتبعت مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي في منزلها. وبناء على نصيحة أطبائها، وبسبب عدم وجود الأعراض وفحوصات الطبيب الصحية المستمرة، ستعمل المستشارة من البيت الأبيض اليوم".





وأضاف في بيانه أنه "كما هو الحال مع كل موظفي البيت الأبيض، فإن إيفانكا ستخضع لنفس الفحوصات الصحية، منها قياس درجات الحرارة للحفاظ على سلامتها وسلامة أطفالها والعاملين في البيت الأبيض".



