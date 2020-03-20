» رغم كورونا.. ضبط لاعب شهير في أحضان عارضات أزياء

أثار لاعب فريق واشنطن ريدسكينس الأمريكي لكرة القدم "NFL "، ديريوس جيس، غضب المشجعين والصحفيين لقيامه برحلة على متن يخت مع مجموعة من عارضات الأزياء، وسط جائحة فيروس كورونا.

وبالرغم من اتخاذ تدابير في الولايات المتحدة، كما هي الحال في بقية العالم، لمنع التجمعات، وتذكير الناس في كل مكان بأن أفضل إجراء وقائي ضد انتشار المرض والعدوى هو العزلة الذاتية، فضل اللاعب صحبة "السيدات الجميلات" (6 من عارضات الأزياء) على الشعور بالوحدة، وتفاخر بذلك أمام نحو 128 ألف من متابعيه، بنشره صورة على حسابه عبر موقع "تويتر".

ورد ديريوس غيس على الانتقادات الموجهة له، على خرقه العزل الطبي الذاتي: "أقل من 10 لا يحسب"، في إشارة إلى أن التدابير المتخذة تحظر الأحداث التي تجمع أكثر من 10 أشخاص.

وقام اللاعب بحذف المنشور من حسابه على موقع "تويتر" بعد تلقيه الانتقادات.