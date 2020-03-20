الصحة العالمية تعلن عدد مصابي كورونا فى العالم

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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 آلاف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص.
وقال أدهانوم خلال إيجاز صحفي: "كل يوم يصل عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" لمؤشرات حرجة جديدة، منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أكثر من 210 آلاف مصاب، فيما توفى أكثر من 9 ألاف شخص".
وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا.
وقالت فوينوفيتش: "ترحب منظمة الصحة العالمية بتكثيف البحث العلمي لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تهدف جميعها إلى إنقاذ الأرواح، وهذا البحث مهم بشكل خاص للبلدان الأكثر ضعفا والتي تعاني من ضعف النظم الصحية. وحتى الآن، تلقت منظمة الصحة العالمية طلبات للنظر فيها والموافقة على 40 اختبارا تشخيصيا، و20 لقاحا، وأشارت فوينوفيتش: "لا تزال قيد التطوير، والعديد من التجارب السريرية للأدوية جارية حاليًا. ونتوقع النتائج الأولى في غضون أسابيع قليلة".

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