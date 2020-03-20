"الصحة" تحذر من عقار "كورونا" بالصيدليات

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الصحة

كورونا

فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام عقار يباع بالصيدليات واكتسب شهرة خلال الأيام الماضية، بزعم قدرته على علاج فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة في بيان، أن عقار بلاكونيل الذي زعم البعض أنه يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية للفيروس.
وأشارت الوزارة إلى أن المريض بالفيروس يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد علي أسانيد علمية محددة.
وقالت وزارة الصحة والسكان وفقا لوثيقة رسمية صادرة عنها، أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، وهو دواء بشري فعال، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والتهاب المفاصل مجهول السبب والذئبة الحمامية القرصية (مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لأشعة الشمس).
وكانت أكدت هيئة الدواء المصرية على أنه طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ "EMA" وهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" فلا يوجد دليل علمي يمنع استخدام دواء الأيبوبروفين في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد.
وأوضحت أنه ليس هناك دليل علمي على علاقة استخدام دواء الأيبوبروفين وزيادة خطر الإصابة وتدهور حالات كورونا، حيث يفضل استخدام الباراسيتامول في حالات الألم وارتفاع درجة الحرارة وفقا لما أشارت له هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والجهة الرقابية بفرنسا.


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