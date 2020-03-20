» غلق 200 مقهى مخالف لإجراءات "كورونا" بالجيزة

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الطيب حسين

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أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع حوالي 200 مقهى مخالف للإجراءات التي أعلنتها رئاسة الوزراء حول اتباع إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وخلال حملات أمنية موسعة، واصلت المحافظة، غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعة على حوالي 200 مقهى ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المقررة من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا.


وأمر المحافظ، بتشميع أحد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسي لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


كما تابع غلق وتشميع قاعات أفراح بشارع البحر الأعظم لاستخدام قاعاتها كمراكز للدروس الخصوصية للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ على محتويات القاعات وإخلاءها من الطلاب.

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