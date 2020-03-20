» الذهب يرتفع 10 جنيهات اليوم الجمعة

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ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة، بقيمة 10 جنيهات لجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 685 جنيها.


وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام
 
عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب سجل اليوم 5480 جنيها

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