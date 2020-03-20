» كندا.. عدد إصابات كورونا يتجاوز 900 حالة

20 مارس 2020 - 09:35 م

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا الـ 900 حالة، حسب آخر بيانات الهيئات الطبية في البلاد.





وأشارت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، إلى أن عدد الإصابات ارتفع من 873 حالة إلى 925 خلال اليوم الأخير، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة.







وكانت كندا قد اتخذت عددا من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق الحدود أمام الأجانب باستثناء مواطني الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرار إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.



ورجح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن تستمر الأزمة الصحية الحالية لأسابيع وربما لأشهر، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم.





تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا الفيروس قد تجاوز الـ 10 آلاف شخص، فيما تجاوز إجمالي المصابين 200 ألف شخص في أكثر من 100 دولة في العام.





