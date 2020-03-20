» كندا.. عدد إصابات كورونا يتجاوز 900 حالة

"أديب" يطالب بمنع الصلاة في المساجد بسبب كورونا
وزيرة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن "كورونا"
أمطار وبرد ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس السبت
استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة
"الصحة" تحذر من عقار "كورونا" بالصيدليات
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اعتقال مواطنين خرقوا حظر تجوال "كورونا" بالعراق
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن القضاء على "كورونا"
الطيب حسين
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