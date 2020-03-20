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«هنيدي» يرد على «ساويرس» بعد صدمته لـ «محمد رمضان»

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فتحي مجدي

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بعد أن سخر رجل الأعمال، نجيب ساويرس من الأجواء الروتينية التي يعيشها في البيت، استجابة للتحذيرات لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، داعبه الفنان محمد هنيدي، داعيًا إياه إلى شراء جزيرة وأن يأخذه معه فيها لكسر الممل.

وكان "ساويرس" كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" مستعرضًا برنامجه اليومي داخل منزله الذي لا يفارقه طوال اليوم، والذي ينتقل فيه من غرفة إلى أخرى، حتى العودة إلى السرير في وقت متأخر.

وعلق عليه أحد المتابعين طالبًا منه أن يشتري جزيرة مثلما فعل اللاعب البرتغالي رونالدو، ليرد عليه ساويرس قائلاً: "الجنة من غير ناس ماتنداس"، ليدخل هنيدي على الخط ممازحًا، "خلاص اشتري جزيرة وخدنا معاك، سهلة أهي".

وكان ساويرس رد بالرفض على دعوة الفنان محمد رمضان للمشاركة في "تحدي الخير" الذي أطلقه سعد سمير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، لمساعدة الأسر الفقيرة المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

وأبدى رمضان قبوله التحدي، قائلاً إنه سيتبرع لوزارة الصحة المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه، ليساعدها على محاربة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتحدى كلاً من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، ورجل الأعمال أحمد بهجت، والمنتج الفني تامر مرسي.

غير أن "ساويرس" رفض قبول التحدي، وقال في رده عليه عبر حسابه على "تويتر": "أرجو من كل اللي بيسألوني أو يطلبوا مني التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا بنفسهم الأول، ويتبرعوا كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن على اللي اتبرعت بيه لأني ضد الإعلان وده بيني وبين ربنا بس، وارحمونا من التعليقات الغير مفيدة".


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