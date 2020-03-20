أمطار وبرد ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

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الطقس

الأرصاد

طقس السبت

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، غدا السبت، طقسا باردا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح خفيفة إلي معتدلة، بينما يتعرض الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح خفيفة إلي معتدلة، فيما تتساقط الأمطار الخفيفة إلي معتدلة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

 ويشهد طقس جنوب الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا، والرياح خفيفة إلي معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على القاهرة الصغرى 10 والعظمي 18، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمي 18، أما شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمي 21، والغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.


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