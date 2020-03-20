وزيرة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن "كورونا"

20 مارس 2020 - 10:40 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن بعض الأفراد يتعاملون مع فيروس «كورونا» باستخفاف واستهتار؛ مشيرة إلى أن انتشار كورونا في إيران كان بسبب تجمع المواطنين في مولود مما تسبب في ظهور كورونا في بعض البلاد على رأسها لبنان.



وناشدت «زايد» المواطنين خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر يوم الجمعة، بمتابعة تعليمات وزارة الصحة والقرارات الحكومية لتجنب فيروس «كورونا».

