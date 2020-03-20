» خبير: السلوك الاجتماعي قد يتسبب في نشر فيروس كورونا

20 مارس 2020 - 11:10 م

قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن من إيجابيات فيروس كورونا بدء المصريين في التحول الرقمي حيث ارتفع الطلب على توصيل خدمة الانترنت إلى المنازل حيث يريد الجميع العمل من المنزل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البنك المركزي قام بإلغاء رسوم الدفع الالكتروني كما تم التوسع في توفير أجهزة الصراف الآلي.



وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن غلق المحلات والمقاهي باية من الساعة السابعة مساءا قرار هام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشار محسن عادل إلى أن السلوك الاجتماعي قد يتسبب في نشر فيروس كورونا بشكل كبير، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة التي حددت موعد انتهاء غلق المحال والمطاعم حتى 31 مارس حيث تتخذ الدول الأخرى قرارات مماثلة بدون تحديد فترة زمنية معينة.

