عمرو أديب يطالب بتحويل الكنائس والمساجد لمستشفيات

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المصريون ـ متابعات

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عمرو دياب يكشف هدية دينا الشربيني له بـ"الفالنتين"

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تحويل الكنائس والجوامع إلى مستشفيات ميدانية للتصدي لفيروس كورونا.
وناشد أديب، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر يوم الجمعة؛ الأخوة المسيحيين بالتوقف عن الصلاة في الكنائس يوم الأحد.  
وشدد أديب على المواطنين بضرورة الالتزام بالمنزل لتجنب فيروس كورونا.
 

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