عمرو أديب يطالب بتحويل الكنائس والمساجد لمستشفيات

وزير التعليم يكشف مصير أزمة مصاريف المدارس الخاصة
اقتصادي يكشف: الدولار كان سيصل لـ70 جنيها لولا هذا الأمر
"أديب" يطالب بمنع الصلاة في المساجد بسبب كورونا
وزيرة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن "كورونا"
أمطار وبرد ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس السبت
استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة
"الصحة" تحذر من عقار "كورونا" بالصيدليات
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وفاة 78 شخصًا في فرنسا بسبب "كورونا"
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