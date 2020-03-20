"شوقي": المعلمون جاهزون للتعامل مع الطلاب إلكترونيا

20 مارس 2020 - 11:50 م

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن جميع المعلمين بمدارس الدولة على أتم الاستعداد للتعامل مع الطلبة إلكترونيا وفق نظام التعليم الرقمي الجديد التي أطلقته الوزارة بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس "كورونا".



وأوضح طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc اليوم الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة DMC، يوم الجمعة، إن المكتبة الإلكترونية الجديدة تعمل بالتوازي مع بنك المعرفة، وتم الانتهاء من وضع كافة المناهج الدراسية لجميع السنوات الدراسية، مؤكدا أن مصر أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى العالم.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الخوادم التى تخدم المنصة الإلكترونية موجودة في أكثر من مكان وقادرة على تحمل الضغط، لدخول 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية مؤكدا أنه سيتم قبل نهاية الأسبوع المقبل تقديم عرض تفصيلي لشرح الجزء المتعلق بمشروع النجاح البديل للامتحانات والمطلوب من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.



وحول امتحانات الثانوية العامة، قال إن جميع المواد موجودة على القنوات الدراسية التلفزيونية وبنك المعرفة، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن سيقضي تماما على الدروس الخصوصية، وسيكون هناك عودة حقيقية للتعليم.



وأضاف شوقي، أنه بالنسبة لامتحانات طلاب التعليم الفني ستكون في موعدها الذي حددته الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بعد غد الأحد أو الإثنين المقبل الحلول المتعلقة بطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الفنية.



وحول عدم وجود مواد تعليمية إلكترونية لطلاب المدارس الفرنسية والألمانية، أوضح الوزير أن تكلفة ترجمة المواد التعليمية مكلفة جدا على ميزانية الوزارة، مضيفا أن تلك المدارس قادرة على التواصل مع طلابها إلكترونيا.



وعن رد مصروفات المدارس الخاصة بعد تعليق الدراسة، أكد أن قطاع التعليم الخاص بالوزارة سيقوم بدراسة هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.

