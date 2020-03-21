» "الجندي": هذا هو رأيي في عدم آداء صلاة الجمعة

21 مارس 2020 - 12:00 ص

طالب الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر، بعدم الخروج من المنزل حتى إلى المساجد في ظل تفشي فيروس كورونا، وأضاف قائلا : "لا تكن سببا في هزيمة بلدك".



واستشهد الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناةmbc مصر؛ بأوامر الرسول الكريم بعدم الخروج للمساجد بسبب الأمطار والطين، مؤكدا أن هذا يدل على احترام الإنسان والطب الوقائي.



واستطرد حديثه قائلا "لا ضرر ولا ضرار"؛ مستعجبا من خروج المواطنين بكثافة لتأدية الصلاة وأرجع السبب في ذلك إلى المزايدة الدينية التي يمارسها بعض الناس على حساب المجتمع؛ مشيرا إلى وجود 24 مرجع للعلماء في موضوع التصدي للأوبئة.

