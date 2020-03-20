» كورونا.. ارتفاع عدد وفيات في فرنسا إلى 450

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أعلنت فرنسا، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 450 حالة بعد تسجيل 78 وفاة جديدة.
وأفاد مدير عام وزارة الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن عدد المصابين ارتفع إلى 12 ألفًا و612 شخصا، بعد تسجيل 1617 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ولفت إلى أن 1297 مصابًا يتلقون الرعاية الصحية في غرف العناية المركزة، وأن 1587 تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
وبيّن أن 87 بالمئة من أعمار الوفيات فوق 70 عامًا، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لمكافحة الفيروس تتمثل بالبقاء في المنازل.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 265 ألف شخص في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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