كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في 5 دول عربية

20 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت 5 دول عربية، الجمعة، اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية جديدة في إطار التعامل مع فيروس كورونا المستجد.



وعلقت سلطنة عمان كافة رحلاتها الجوية المجدولة مع الهند، اعتبارًا من الأحد وحتى 28 مارس/ آذار الجاري، على أن تتم موافاة المسافرين بأي تحديثات قد تطرأ لاحقا، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عمان، 48 حالة.

وفي تونس، أعلن الرئيس قيس سعيد، فرض حجر صحي كامل على البلاد، وعزل المدن عن بعضها، ووقف التنقل بينها إلا في الحالات القصوى جدا.

وأوضح سعيد، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي،أنه سيتم كذلك غلق المناطق الصناعية الكبرى؛ حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين.

وارتفع في تونس عدد الإصابات بكورونا إلى 54، عقب تسجيل 15 حالة جديدة.

وفي مصر، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، أن وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، قررت غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من خارج الفندق.

ولفتت إلى أن القرار يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 19: 00 إلى 6: 00 وذلك حتى 31 مارس الجاري.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 256، بينهم 7 وفيات.

وفي السودان، أعلنت الشرطة حظر التجمعات بولاية الخرطوم، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "في السودان تم اعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، كما أصدرت لجنه أمن ولاية الخرطوم قرارا بحظر التجمعات بغض النظر عن أهدافها أو جهاتها أو منظميها".



كما قررت ولاية الخرطوم الجمعة، منع وحظر وإلغاء كافة التجمعات الجماهيرية وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية وكافة المناسبات الجماهيرية، وذلك بحسب بيان صادر عن إعلام حكومة الولاية.

كما قررت إغلاق صالات الأفراح ودور وصالات الرياضة واندية المشاهدة وأماكن تعاطي الشيشة، وذلك في إطار التحوطات لمواجهة وباء كورونا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن والي ولاية الجزيرة المكلف أحمد حنان أحمد صبير، أصدر قرارا الجمعة بحظر كافة أشكال التجمعات بما في ذلك التجمعات الدينية والأفراح والمآتم والمواكب والمسيرات، وذلك استنادا على قرار مجلس الدفاع والأمن بإعلان حالة الطوارئ الصحية.

والجمعة، أعلنت السلطات السودانية اكتشاف أول إصابة بالفيروس، ووفاة صاحبها.

وفي الأردن، أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الجمعة، قرارا بحظر "التجوال والتنقل" في جميع أنحاء المملكة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفق نص القرار الذي تلاه متحدث الحكومة أمجد العضايلة، فإن الحظر المفتوح، دون تحديد ساعات معينة له، سيبدأ من صباح السبت وحتى إشعار آخر.

كما تضمن إغلاق جميع محال المملكة، وتحديد ساعات يُسمح للمواطنين خلالها بقضاء حوائجهم، سيعلن عنها الثلاثاء.

واستثنى قرار الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء، الذين "تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة".