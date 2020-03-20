كورونا.. وفيات العراق ترتفع إلى 17 إثر تسجيل 3 جديدة

20 مارس 2020 - 10:50 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 208 إصابة بينهم 17 وفاة.



وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "تم إجراء 350 فحصاً في مختبرات الصحة العامة في العراق، وكانت النتائج الموجبة الجديدة (الإصابات) 15".

وأضافت أنها سجلت 3 وفيات، اثنتان في بغداد والثالثة في البصرة (جنوب).



وأوضحت أن 6 من الإصابات الجديدة في بغداد، و4 في البصرة، واثنتان في كل من النجف والمثنى (جنوب)، وحالة واحدة في السليمانية (شمال).

واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع وصولاً إلى إشعار غير مسمى.

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد فضلاً عن تعليق كامل للرحلات الجوية.



وكذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.



وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.