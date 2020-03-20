» كورونا.. إسرائيل تسجل أول وفاة بالفيروس

20 مارس 2020 - 11:40 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أول حالة وفاة في إسرائيل جراء الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تُوفي مصاب بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 88 عامًا، أٌدخل إلى مستشفى تشعاريه تصيدق (في مدينة القدس) قبل أسبوع".









وأشارت الوزارة إلى أنّ "المصاب منذ إدخاله إلى المستشفى كان يعاني من وضع صحي صعب للغاية؛ لأنه مصاب أيضا بأمراض مزمنة أخرى".









وفي وقت سابق الجمعة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 705 إصابات عقب تسجيل 28 حالة جديدة، وفق ما نقلته "هيئة البث" عن وزارة الصحة.









يأتي ذلك مع استمرار فرض القيود على الحركة والتنقل لمنع استمرار تفشي الفيروس.









وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.







