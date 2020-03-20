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الإمارات تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة ان "الحالتين أحدهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس."
وأضافت ان "الآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي."
ولفتت الوزارة أن "كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة."
وأضافت أن "الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة."
ووصل عدد الحالات المصابة بكورونا داخل الإمارات إلى 140، حسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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