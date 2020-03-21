فيروس كورونا يصل مكتب نائب الرئيس الأمريكي

21 مارس 2020 - 12:40 ص

أصيب أحد موظفي مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



جاء ذلك بحسب بيان صدر، الجمعة، عن كاتيا ميلر، المتحدثة الصحفية باسم نائب الرئيس، قالت فيه إن "أحد أعضاء المكتب جاءت نتيجة اختباره المعملي إيجابية".

ونفى البيان أي اتصال قريب لبنس أو الرئيس ترامب من الشخص المصاب.

وأشار المكتب إلى أن بنس تم إعلامه بالأمر مساء الجمعة، ولم يذكر اسم الشخص المصاب.

وبتكليف من ترامب، يقود بنس تنسيق جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد خضع لفحص معملي الأسبوع الماضي بعد لقاءه وفدا برازيليا في البيت الأبيض ثبت بعد ذلك إصابة مساعد الرئيس البرازيلي بالمرض.

غير أن نتيجة فحص ترامب أكدت خلوه من المرض.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى مساء الجمعة، حوالي 17 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل الولايات الخمسين، منهم ثمانية آلاف في ولاية نيويورك، كما سجلت 215 وفاة منهم 74 في ولاية واشنطن و35 في نيويورك.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.