بريطانيا تعلن عن دعم الأجور لمواجهة تداعيات كورونا

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كشف وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، عن أن بلاده ستتحمل 80% من رواتب العمال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العمل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير، الخميس، ذكر فيه أن الدولة ستتكفل بـ80% من تلك الرواتب بحد أقصى 2500 جنيه استرليني، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.
وأوضح الوزير أن المواطنين قلقين من احتمال فقد أعمالهم، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة اقتصاديًا من أجل التصدي للفيروس، من شأنه حماية أعمالهم ودخولهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيستمر في البداية طيلة 3 أشهر، سيتم تمديدها فيما بعد عند الضرورة.
ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة، حتى مساء الجمعة، 144 شخصًا، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 3269 حالة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحدث الخميس عن إمكانية السيطرة على تفشي الفيروس خلال 12 أسبوعا، بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.
وأوصت بريطانيا مواطنيها، بتجنب التجمعات والعمل عن بعد، دون أن تقر اجراءات تقييدية، وأغلقت المدارس في البلاد، اعتبارا من اليوم
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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