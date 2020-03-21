وزيرة الصحة تكشف منحنى الذروة في إصابات كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن «منحنى الذروة اللي هو ممكن يطلع بسرعة بعدد الإصابات بنحاول نقلله على قد ما نقدر بأقل عدد إصابات يومية، علشان نعدي بالبلد».
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «المجهود ده مش مجهود طبيعي المحافظين شغالين 24 ساعة وأطقم وزارة الصحة في كل مكان ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والمحليات كلها ورئيس الوزراء.. الناس بتشتغل 24 ساعة علشان نقلل الإصابات».
وتابعت: «إحنا كنا بنفحص طيارة طيارة وبنعمل اختبار كورونا لكل بني آدم في الطيارة، ولحد دلوقتي بنشتغل على ده بنقفل الحنفية اللي جاية من برة، وبنتأكد إن الناس من جوة فيه فعلا التباعد اللي بنقول عليه».

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