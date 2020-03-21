» تعليق مفاجيء من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بحسام عاشور

21 مارس 2020 - 07:37 ص

كشف محمود فايز - المدرب العام السابق لمنتخب مصر - عن رأيه في إبلاغ إدارة الأهلي لحسام عاشور بعدم تجديد عقده.



?وقال فايز في تدوينة عبر فيس بوك: من أصعب المواقف في المشوار الكروي لأي لاعب تجرع منه من قبل أساطير كروية عالمية... كاسياس... راؤل جونزاليز...الخ"؟?



وأضاف: "احترافيًا النادي والمدرب مغلطوش..? إنسانيا: متعاطف جدًا مع الأسطورة حسام عاشور ابو قلب ابيض، اخويا اللي شبهنا ومننا?.



وأضاف : ?منقدرش نلوم النادي، ??وفي نفس الوقت مقدر نفسية حسام، اللي الأهلي بالنسبة له زي الأم اللي ميقدرش يبعد عنها.