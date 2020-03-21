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"داغر" يوجه رسالة حزينة إلى أمه

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حسام داغر
حسام داغر
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متابعات- علا خطاب

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انستجرام

الرسول

حسام داغر

وجه الفنان حسام داغر رسالة حزينة إلى أمه تزامنا مع عيد الأم حيث قال على صفحته الشخصية على موقع"إنستجرام": "آخر صورة ليا معاكي يا ماما وانتي تعبانة وحضرتي معايا آخر تكريم والمداخلة التليفونية اللي عملتيها مفاجأة ليا وأنا في برنامج مع نشوى مصطفى".

وأضاف :"يااااه قد أيه صوتك وحشني والدنيا بقت صعبة قوي من بعدك ومحدش بقه عارف فيه أيه ربنا رحمك ويرحمنا جميعا إن شاء الله برحمته ونلتقي على خير".

جدير بالذكر أن الفنان حسام داغر نشر مؤخرا عن نسبه للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وذلك من خلال نشره مستند رسمي عبر حسابه الشخصي علي"إنستجرام".


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