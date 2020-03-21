وزير التعليم لـ أولياء الأمور: "اسمعوا الفيديو ده وبعدين ابقوا اسألوا"
أحدث عمليات النصب بسبب كورونا
وزيرة الصحة: "اللي بيحب أمه ميروحلهاش"
لليوم الثالث.. الصين بدون فيروس كورونا
بعد سقوطها فجأة.. تشييع عروس الشرقية بالطرحة وفستان الزفاف
أديب: "ماتروحش النهاردة لأمك بدل ما تندم وتلطم"
الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم
قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فيروس كورونا
كورونا يقترب من ترامب.. إصابة مساعد " بنس"
3 دول عربية لم تسجل إصابات بـ"كورونا".. تعرف عليها
محمد عبد الحارس
ظهر
فجر
04:39
شروق
06:02
12:07
عصر
15:35
مغرب
18:12
عشاء
19:42