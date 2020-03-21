3 دول عربية لم تسجل إصابات بـ"كورونا".. تعرف عليها

21 مارس 2020 - 09:21 ص

بالرغم من أنها تخوض حروبا مستمرة إلا أنها لم تسجل إصابات بفيروس"كورونا" المستجد، وهذه البلاد هي سوريا واليمن وليبيا.

وبالنسبة لسوريا أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابات واتخذت السلطات العديد من القرارات الاستباقية لتفادي انتشار الفيروس فقد علقت الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم كما أوقفت الأنشطة والتجمعات الرياضية، حسبما نشرت"روسيا اليوم".

وفي اليمن قال وزير الصحة ناصر باعوم إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلي البلاد للفحوصات ولم يتم تحديد أي إصابة ، مع اتخاذها العديد من الإجراءات للوقاية.

أما في ليبيا قال بدر الدين النجار رئيس المركز الطبي لمكافحة الأمراض إن البلاد خالية من الفيروس ،كما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أنها خصصت نحو 360 مليون دولار لمكافحة المرض حال وصوله.