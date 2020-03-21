أديب: "ماتروحش النهاردة لأمك بدل ما تندم وتلطم"

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إيمان هاني

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عيد الام

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الأمهات بمناسبة عيد الأم، محذرًا الأبناء من الذهاب لأمهاتهم لتهنئتهم بعيد الأم خوفا من نقل العدوى بفيروس كورونا، قائلا: "ماتروحش لأمك بدل ما تندم وتلطم".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "هدية عيد الأم هذا العام يجب أن تكون مكالمة هاتفية فقط للاطمئنان" .

وتابع: "احميهم بدل ما تندم ندم عمرك، أرجوكم أتوسل إليكم، هنقعد بعد كده تحت رجل أمك وتلطم وتعيط"، كاشفا عن أن 50% من الحالات الموجودة في مستشفيات العزل في نيويورك أقل من 50 عاما.

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