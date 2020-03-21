» نجم ريال مدريد مهدد بالسجن 12 عاما بسبب كورونا

أصبح النجم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريـال مدريد الإسباني مهددا بالسجن لمدة 12 عاما بسبب كسره قواعد الحجر الصحى، والسفر إلى بلاده رغم إعلان النادي الملكي وضع جميع اللاعبين في الحجر المنزلي لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأثار "يوفيتش" غضب السلطات الصربية، بعد وصول اللاعب إلى بلاده قادما من إسبانيا، حيث وجه الرئيس الصربى، ألكسندر فوتشيتش، رسالة قاسية إلى مهاجم ريـال مدريد، قائلا: "إذا غادرت منزلك فسيتم اعتقالك على الفور".

وأثار "يوفيتش" غضب السلطات الصربية، بعد وصول اللاعب إلى بلاده قادما من إسبانيا، حيث وجه الرئيس الصربى، ألكسندر فوتشيتش، رسالة قاسية إلى مهاجم ريـال مدريد، قائلا: "إذا غادرت منزلك فسيتم اعتقالك على الفور".