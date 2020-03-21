  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: "اسمعوا الفيديو ده وبعدين ابقوا اسألوا"

أحدث عمليات النصب بسبب كورونا

أحدث عمليات النصب بسبب كورونا

وزيرة الصحة هالة زايد

وزيرة الصحة: "اللي بيحب أمه ميروحلهاش"

فيروس كورونا

لليوم الثالث.. الصين بدون فيروس كورونا

تشييع عروس الشرقية بالطرحة وفستان الزفاف

بعد سقوطها فجأة.. تشييع عروس الشرقية بالطرحة وفستان الزفاف

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "ماتروحش النهاردة لأمك بدل ما تندم وتلطم"

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم

الزمالك

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كورونا يقترب من ترامب.. إصابة مساعد " بنس"

كورونا في الدول العربية

3 دول عربية لم تسجل إصابات بـ"كورونا".. تعرف عليها

وزيرة الصحة: "اللي بيحب أمه ميروحلهاش"

آخر الأخبار

وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: عالجنا حالة كورونا كانت متدهورة جدًا بتلك الطريقة

#

وزيرة الصحة تكشف منحنى الذروة في إصابات كورونا

#

وزيرة الصحة توجه دعوة مهمة بشأن يوم الجمعة المقبل

#

وزيرة الصحة: الناس بتزعل من كلامنا

الصحة

عمرو أديب

ام بى سى مصر

كورونا

هالة زايد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، مضيفة: "اللي بيحب أمه يخلي باله من التخالط وميروحلهاش كفاية مكالمة تليفون لتهنئة".

وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ، أن هناك خطورة من إصابة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل بفيروس كورونا.

وتابعت مخاطبة الأبناء: "إنت متعرفش أنت حامل للفيروس ولا لأ.. فرفقا بالأمهات، التخالط مُضر على صحتهن، خليك في بيتك وكلمها بالتليفون كفاية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا
» نجم ريال مدريد مهدد بالسجن 12 عاما بسبب كورونا
» ابنة أحمد زاهر تشارك متابعيها بهذه الصورة الجريئة مع والدتها
» "داغر" يوجه رسالة حزينة إلى أمه
» فنانة شهيرة تنتقد عبارات الغزل لها: أنا ست متجوزة وجوزي ميقبلش
» بعد أنباء إصابة حماقي بفايروس كورونا .. مدير أعماله يعلن إصابته
» ملكة الأردن تتسبب في إيقاف مذيعة شهيرة بسبب زلة لسان
» شاهد .. الظهور الأول لأنغام بعد أزمتها مع زوجها أحمد إبراهيم
» تعليق مفاجيء من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بحسام عاشور
» تونس تبدأ الحجر الصحي العام الأحد ولمدة أسبوعين
» الإمارات تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة