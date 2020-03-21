أحدث عمليات النصب بسبب كورونا

21 مارس 2020 - 10:26 ص

حذر كثير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من عمليات نصب تدور دوليا ومحليا، حيث يتم استغلال حذر وخوف الناس من فيروس كورونا، لأجل عمليات سرقة، والاستيلاء على ممتلكات الغير.

وجاءت بعض التحذيرات من دول مختلفة، بحسب ما نشره أحد النشطاء على مواقع التواصل كالآتي:

1- أي حد يزورك ويقولك إنه شغال مع الشرطة أو أي جهة حكومية وعايز يطهر البيت أو المكتب بتاعك أو يعمل أي اختبارات، ده عصابات ومجرمين، التحذير سمعته في سويسرا وأمريكا.

2- لو عندك نية تتبرع لدعم ضحايا الوباء، تأكد من الموقع أو المنظمة اللي بتتبرع ليها، علشان فيه عصابات شغالة حملات تبرع ونصب وسرقة لكروت الائتمان.

3-رسايل بريد إلكتروني وإعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مواد التعقيم أو الماسكات، أو حتى عرض معلومات مهمة عن الفيروس، 99% منها شغل قرصنة وسرقة إلكترونية.

4-ظهور برامج على التليفونات اللي بتشتغل بنظام الأندرويد ليها علاقة بمعلومات عن الفيروس، برضه شغل قرصنة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، كانت ألقت القبض على عاطلين، حاولا سرقة منزل، بعد أن انتحلا صفة موظفي صحة بغرض تطهير المنزل من فيروس كورونا ناحية مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وقد تم القبض على كل من (حمود. م) 32 عامًا، عاطل، و(على. ا) 25 عامًا، عاطل، أثناء محاولتهما، سرقة محتويات منزل بدائرة مركز المنشاة، بعد أن أوهما صاحبة المنزل أنهما موظفين بمديرية الصحة بسوهاج، إلا أن أحد الجيران رأوه الشك فيهما وطلب منهما إبراز ما يثبت شخصيتهما، مما دعاهما إلى محاولة الهرب.

وتمكن أهالي المنطقة من الإمساك بهما وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية .