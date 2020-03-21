» بالحب أحمد الفيشاوي وزوجته يواجهان كورونا

21 مارس 2020 - 11:23 ص

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، في حملات التوعية التي تجوب مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا من خلال مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للتوعية ضد الفيروس.



وأظهر الفيديو، الفنان الفيشاوي هو وزوجته يغسلان أيديهما بالصابون في نفس الوقت، موجهًا رسالة إلى كل المتزوجين المتواجدين في البيت، قائلا: "حبوا بعض".



وطالب المصريين، بالبقاء في المنزل وعدم النزول للشارع إلا للضرورة وتجنب الاختلاط بالناس من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

