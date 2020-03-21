» كارتيرون يدرس الرجاء المغربي قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

21 مارس 2020 - 11:30 ص

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الرجاء البيضاوي قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مايو المقبل.



ويستغل كارتيرون فترة توقف النشاط الرياضي من أجل مشاهدة الرجاء البيضاوي ودراسة نقاط القوة والضعف، لوضع التشكيل المناسب للفريق المغربي.



ومنح كارتيرون لاعبي فريق الزمالك راحة سلبية حتى الأول من أبريل المقبل، حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا.



وقرر اتحاد الكرة الأسبوع الماضي إيقاف النشاط الكروي لمدة أسبوعين، تماشيًا مع توجهات الدولة بتوقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

