تحرك برلماني لفرض حظر التجوال من السادسة مساء

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب أن الحكومة لابد أن تتخذ قرارا فوريا بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية بسبب فيروس "كورونا" من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح الغد، لحين التأكد من تعقيم الدولة لحماية المصريين من فيروس"كورونا".

وأضافت في بيان نشرته "صدي البلد" أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي غير مفعلة خاصة في المناطق الشعبية التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات، ما ينذر بانتشار الفيروس .

ولفتت إلي أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين والتزام الجميع بالتعليمات مشيرة إلي أن العديد من الدول اتخذت هذا القرار.


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