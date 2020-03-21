» حقيقية انتقال «الشناوى» للأهلى

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مفاوضات

الاهلى

الشناوى

كشف أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن حقيقة تفاوض النادي الأهلي معه للانتقال إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

وقال "الشناوي" خلال لقاء مع أحمد شوبير مساء أمس: "متبقي في عقدي سنتين ونصف، أنا سعيد في نادي بيراميدز، لا أعلم أي شيء عن مفاوضات الأهلي معي، لم يحدثني أي فرد من الأهلي للانضمام للفريق، قد يضعوني لخلافة شريف إكرامي في الأهلي، لكنني لا أعلم أي شيء عن مفاوضات من الأهلي".

يذكر أن النادي الأهلي أعلن اليوم عن رحيل حارس مرماه شريف إكرامي بنهاية الموسم، وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية تعاقد الأهلي مع الشناوي ليحل محل شريف.


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