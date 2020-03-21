خالد يوسف يوجه رسالة من باريس للحكومة المصرية

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متابعات- أمينة عبد العال

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الفيسبوك

خالد يوسف

طالب المخرج السينمائي خالد يوسف الحكومة المصرية بضرورة فرض حظر التجوال على الشارع المصري للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أنه لابد من مراعاة عمال اليومية عند أخذ هذا القرار لأنهم سيتضررون منه، لافتا إلى أن غالبية بلاد العالم قد طبقت الحظر خوفا من تفشي الفيروس.

وأشار إلى تجربة الصين الناجحة في السيطرة علي الفيروس بسبب تطبيقها نظام الحظر بدقة، لافتا إلي أن دول مثل إيطاليا لم تنجح في تطبيقه بسبب تهاونها في إجراءات التنفيذ.

ولفت إلى أنه يجب أن نحذر من تجربة إيطاليا لأن الشعب الإيطالي قريب في سلوكياته من المجتمع المصري فلذلك يجب توخي أقصى درجات الحظر.

 كما شارك مقطع فيديو من مكان إقامته في باريس يشير فيه إلى شوارع باريس الفارغة من المواطنين .


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