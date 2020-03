ترامب يوبخ صحفيا: سؤال بغيض من مراسل سيئ

وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحفيا يدعى بيتر ألكسندر، خلال مؤتمر عقد في البيت الأبيض بشأن فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك حينما سأل المراسل الصحفي الذي يعمل لدى قناة "إن بي سي" الأمريكية، ترامب: "ماذا تقول للأمريكيين القلقين الآن، حيث توفى أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 14 ألف مصاب بفيروس كورونا وملايين الأمريكيين خائفون الآن؟ ماذا تقول لهم؟"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

أجاب ترامب قائلا: "أنت مراسل سيئ وسؤالك بغيض، أعتقد أنك تبعث برسالة سيئة جدا للشعب الأمريكي".

وأضاف ترامب: "الشعب الأمريكي يبحث عن إجابات ويتشبث بالأمل وأنت تمارس الإثارة، التقرير الذي بثته قناة إن بي سي سيئ جدا".

وتابع: "عليك أن تعود للتقارير العلمية بدلا من الإثارة، لنرى ما إذا كان علاج كورونا سيعمل وقد لا يعمل"، وختم ترامب معه بالقول: "أشعر بالرضا عن ذلك، لقد كنت محقا دائما".

Watch the moment US President Donald Trump calls @NBCNews's @PeterAlexander a terrible reporter for asking a nasty question. pic.twitter.com/KZKUEVdCks