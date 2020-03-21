  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رونالدو

على رأسهم "رونالدو".. 4 نجوم يخضعون للحجر الصحى

الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر

الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر

الأوقاف

«الأوقاف» تغلق جميع المساجد.. والأذان: صلوا في بيوتكم

حريق

حريق هائل في بلاتوه تصوير فنان شهير.. وهذه حالته

البابا تواضروس

قرار عاجل من الكنيسة لمواجهة "كورونا"

بعد إشادة النيوزويك :" النبي أول من فعل الحجر الصحي".

بعد إشادة النيوزويك.. النبي أول من فعل الحجر الصحي.. لن تتخيل ماذا حدث

الازهر

غلق «الأزهر» وإيقاف صلاة الجمعة لمواجهة كورونا

كورونا

خسارة 2.3 مليون وظيفة في الدول العربية بسبب كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

بـ 70% إيطاليا تتفوق على الصين فى وفيات كورونا

ترامب

ترامب يوبخ صحفيا: سؤال بغيض من مراسل سيئ

غلق «الأزهر» وإيقاف صلاة الجمعة لمواجهة كورونا

الحياة السياسية

الازهر
الازهر
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»

#

5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة

#

الأزهر: إيقاف صلوات الجُمع والجماعة لمواجهة كورونا من مصلحة العباد

#

الأزهر عن صلاة الجمعة: صلوا في البيوت.. بشروط

شيخ الأزهر

غلق

فيروس

كورونا

االازهر

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

وكانت  هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد استندت على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: «أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ».

فقد دل الحديث على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخُّص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم.

والخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة.  

وعليه: فتنتهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى القول بأنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة من ملك الأردن للأمهات في عيد الأم
» هل تناول الفاكهة في المساء له أضرار
» رئيس "السكك الحديدية": "متواجدون بين الناس ومش خايفين"
» رسالة مؤثرة من فنانة شهيرة لوالدتها بعيد الأم: "معلمتي وبنتي"
» الجامعات تعلن عن موقف امتحانات الترم الثاني
» تراجع ملحوظ بأسعار الذهب
» غلق المتاحف والمواقع الأثرية
» والدة فنانة شهيرة تتبرأ منها بسبب كورونا
» بسبب كورونا.. تصرف غير متوقع من فنان شهير في العزل المنزلي
» حقيقية انتقال «الشناوى» للأهلى
» كارتيرون يدرس الرجاء المغربي قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة