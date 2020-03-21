«الأوقاف» تغلق جميع المساجد.. والأذان: صلوا في بيوتكم

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قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر  . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر  الله أكبر

لا إله إلا الله

وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

يأتى ذلك لما يشكله فيروس كورونا المستجد (covid -19 ) على حياة البشر.


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