» رسالة من ملك الأردن للأمهات في عيد الأم

21 مارس 2020 - 02:37 م

وجه الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن التهنئة إلى كل الأمهات بمناسبة عيد الأم.

وغرد "الملك عبد الله"، عبر "تويتر" قائلا: "أحيي الأمهات الأردنيات العظيمات اللواتي أنشأن أبناء وبنات الجيل الوطني المتفاني، الذين رأيت بأعينهن عندما التقيت العديد منهن قيم الإصرار والعزيمة، فهن يبذلن جهدهن لخدمة الوطن والحفاظ على سلامة كل فرد على ترابه فلكل الأمهات مني، في عيد الأم كل الحب والتقدير".

وعلق عدد من المتابعين على التغريدة، قائلا: الله يحفظكم سيدي جلالة الملك الشعب الأردني شعب واع وراق ووطني لأبعد الحدود، هذا ما لاحظته في الأخوة والأحبة الأردنيين أصدقائي.. الله يحفظ أمهات المسلمين يا رب.