  • السبت 21 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رونالدو

على رأسهم "رونالدو".. 4 نجوم يخضعون للحجر الصحى

الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر

الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر

الأوقاف

«الأوقاف» تغلق جميع المساجد.. والأذان: صلوا في بيوتكم

حريق

حريق هائل في بلاتوه تصوير فنان شهير.. وهذه حالته

البابا تواضروس

قرار عاجل من الكنيسة لمواجهة "كورونا"

بعد إشادة النيوزويك :" النبي أول من فعل الحجر الصحي".

بعد إشادة النيوزويك.. النبي أول من فعل الحجر الصحي.. لن تتخيل ماذا حدث

الازهر

غلق «الأزهر» وإيقاف صلاة الجمعة لمواجهة كورونا

كورونا

خسارة 2.3 مليون وظيفة في الدول العربية بسبب كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

بـ 70% إيطاليا تتفوق على الصين فى وفيات كورونا

ترامب

ترامب يوبخ صحفيا: سؤال بغيض من مراسل سيئ

على رأسهم "رونالدو".. 4 نجوم يخضعون للحجر الصحى

الرياضة

رونالدو
رونالدو
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يخضع للحجر الصحى بمطار القاهرة

#

تفوق جديد لـ "ميسى" على "رونالدو"

#

تفوق جديد لـ صلاح على نجوم العالم

#

إنجاز جديد لـ"صلاح" يتفوق به على نجوم العالم

اصابة

رونالدو

كورونا

فيروس كورونا

حجر صحى

أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مجبرًا على الدخول في حجر صحي لفترة ثانية بسبب تفشي وباء كورونا، بعد عودته من البرتغال لإيطاليا.

ويتواجد "رونالدو" بالحجر الصحى لمدة 14 يوما بعد إصابة زميله دانيللي روجاني بفيروس كورونا.

وفقًا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو"، فإن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو، برفقة 3 من لاعبي اليوفي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش، وسامي خضيرة، لخروجهم من إيطاليا في الأيام الماضية.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أنه عندما يعود الفريق للتدريبات التدريبات سيجبر الرباعي، على الدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد عودتهم مباشرة، وفقًا لقرار الحكومة في إيطاليا للوقاية من فيروس كورونا،حيث يجب على العائدين من الخارج، دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة من ملك الأردن للأمهات في عيد الأم
» هل تناول الفاكهة في المساء له أضرار
» رئيس "السكك الحديدية": "متواجدون بين الناس ومش خايفين"
» رسالة مؤثرة من فنانة شهيرة لوالدتها بعيد الأم: "معلمتي وبنتي"
» الجامعات تعلن عن موقف امتحانات الترم الثاني
» تراجع ملحوظ بأسعار الذهب
» غلق المتاحف والمواقع الأثرية
» والدة فنانة شهيرة تتبرأ منها بسبب كورونا
» بسبب كورونا.. تصرف غير متوقع من فنان شهير في العزل المنزلي
» حقيقية انتقال «الشناوى» للأهلى
» كارتيرون يدرس الرجاء المغربي قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة