على رأسهم "رونالدو".. 4 نجوم يخضعون للحجر الصحى

21 مارس 2020 - 02:52 م

أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مجبرًا على الدخول في حجر صحي لفترة ثانية بسبب تفشي وباء كورونا، بعد عودته من البرتغال لإيطاليا.

ويتواجد "رونالدو" بالحجر الصحى لمدة 14 يوما بعد إصابة زميله دانيللي روجاني بفيروس كورونا.

وفقًا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو"، فإن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو، برفقة 3 من لاعبي اليوفي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش، وسامي خضيرة، لخروجهم من إيطاليا في الأيام الماضية.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أنه عندما يعود الفريق للتدريبات التدريبات سيجبر الرباعي، على الدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد عودتهم مباشرة، وفقًا لقرار الحكومة في إيطاليا للوقاية من فيروس كورونا،حيث يجب على العائدين من الخارج، دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.