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الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر

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الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر
الكيف في زمن كورونا.. 14 فيلا في حالة سكر
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عبد القادر وحيد

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يونان

خمور

نبيذ

14 فيلا

30 لتر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الأفيال، وهى في حالة سكر.

وتظهر الصور مجموعة من الفيلة النائمة في إحدى قرى اليونان، بعد أن سكرت جميعها، عن غير قصد، وذلك نتيجة لشرب خمور الذرة.

الفيلة استسلمت للنعاس بعد شرب 30 كيلوجراما من النبيذ الموجودة في أحد الحقول، حيث سكرت جميعا واستسلمت للنعاس في حديقة أحد المنازل القريبة.

وقد انتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولاقت العديد من ردود الفعل الساخرة من قبل رواد مواقع التواصل.

وعلقت إحدى الصفحات على فيس بوك بعد أن قامت بنشر الصور للفيلة: "بينما يقوم البشر بمسافات اجتماعية، اقتحمت مجموعة من 14 فيلا قرية في مقاطعة يونان، بحثا عن الذرة وغيرها من الطعام.. انتهى بهم الأمر بشرب 30 كيلوجراما من نبيذ الذرة وسكرت جدا لدرجة أنها نامت في حديقة شاي قريبة". 

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