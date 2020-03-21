» تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.

وكشفت الوزارة عن تماثل 3 مصابين جدد للشفاء.

ونفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.


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